Сектант, обвиняемый в убийстве сына, останется в СИЗО

Ленинский районный суд продлил содержание под стражей Ивану Казанцеву, которого обвиняют в убийстве собственного 9-летнего сына. Он останется в СИЗО до 26 ноября 2020 года.

Как уже сообщал «Новый День», тело ребенка было обнаружено на Юго-Западе в конце ноября 2019 года. Его задушили, завернули в простыню и закопали в лесопарке. Перед смертью его жестоко истязали. Почти сразу были установлены и арестованы подозреваемые: отец убитого мальчика и Земфира Гайнуллина 1971 года рождения. Именно она, по версии следствия, являлась главой секты «Ученики Иисуса Христа», в которой могла состоять семья ребенка. В этой секте жестоко наказывали детей за малейшую провинность и избивали, чтобы «изгнать бесов»

Сейчас суд рассматривает вопрос о продлении ареста самой Гайнуллиной.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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