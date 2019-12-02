Зоозащитники атакуют приют, в котором обнаружили истощенных собак (ФОТО, ВИДЕО)

Уральские зоозащитники уже почти сутки дежурят возле пункта кратковременного содержания в Камышлове, где находятся собаки. Речь идет о пункте временного содержания, где находятся отловленные на улицах животные. По данным волонтеров, за ними не оказывается должный уход: их не лечат и не кормят. Звери сильно истощены, у некоторых видны раны.

В приюте держат истощенных собак

Сейчас зоозащитники продолжают дежурить под окнами приюта. К зданию подъехала машина, которая, по предположению волонтеров, должна вывозить трупы умерших собак. Активисты обращаются в полицию и прокуратуру, чтобы правоохранители провели проверку и привлекли владельца ПКС к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

Приютом владеет местный индивидуальный предприниматель Максим Щипачев. Мужчина рассказал «Новому Дню», что проблемы начались с того момента, как он выиграл муниципальный контракт по городу Талице. На данный момент у него содержится около 70 собак из Камышлова, Сухого Лога, Талицы, а также его личные животные. Предприниматель рассказал, что 28 ноября у него проводили внеплановую проверку департамент ветеринарии, а также прокуратура. Нарушений выявлено не было.

Сегодня к территории Щипачева прибыла машина, чтобы установить ограждение. После чего снова в приют прибыли правоохранители. Со слов предпринимателя, фактов жестокого обращения с животными и трупов зверей обнаружено не было. «Они путают какой-то питомник со службой отлова. Собаки поступают в плохом состоянии с помоек, теплотрасс, из подвалов. Привозишь худую собаку, она по закону содержится месяц. Но не реально собаку за месяц привести в здоровый вид. Собака если больная и худая, она по новому закону должна у нас жить до наступления ее естественной смерти», – объясняет владелец ПКС.

Камышлов, служба информации

Камышлов. Другие новости 02.12.19

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