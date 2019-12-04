Зоозащитники вызволили больных животных из Камышловского приюта (ФОТО)

Уральские зоозащитники привезли в екатеринбургскую ветлечебницу четырех собак, которых вызволили из камышловсокго пункта кратковременного содержания. Со слов волонтеров, животные были в очень истощенном состоянии.

«У одного пса свежий оскольчатый перелом бедра со смещением и оторван хвост. Это свежая травма. Операцию делать нельзя, потому что он наркоза не переживет. Поэтому в течение недели его будут откармливать, чтобы потом хотя бы можно было сделать операцию. Маламута забрали – он весит 7 килограммов. Он должен весить минимум 25 кг. Это в нормальном состоянии», – рассказала «Новому Дню» Татьяна Бронских.

Собеседница агентства также дополнила, что несколько собак, находившиеся в питомнике без бирок, были выпущены на улицу. Зоозащитники поймали одного из этих псов и сейчас занимаются выслеживанием еще одной собаки, чтобы тоже отправить в клинику. Волонтеры планируют вызволить и других тяжелобольных зверей из ПКС.

Ранее «Новый День» рассказывал о камышловском приюте, который атаковали уральские зоозащитники. Волонтерам сообщили, что в ПКС находятся больные и истощенные животные. На место содержания зверей выезжали прокуратура и правоохранители. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что к проверке были привлечены специалисты департамента ветеринарии. По результатам заключения экспертов надзорным ведомством будут предприняты меры реагирования, если на этой найдется повод. По предварительной информации, серьезных нарушений на территории ПКС выявлено не было.

Екатеринбург, служба информации

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