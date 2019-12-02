Суд во второй раз закрыл детский сад из-за санитарных нарушений

Детский сад № 437 «Солнечный лучик» на улице Счастливой во второй раз за осень опечатали из-за санитарных нарушений. На этот раз приставы закрыли только одно помещение, где занимались воспитанники группы № 2.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, Чкаловский районный суд постановил приостановить деятельность группы детсада на 40 суток в связи с нарушением ст. 6.3 КоАП. А именно – в помещении не соблюдались требования к качеству питьевой воды. Кроме того, санврачей не устроили условия размещения детей. Входные двери помещения детсада были опечатаны.

Напомним, в октябре 2019 году детский сад уже закрывался из-за эпидемии энтеровирусной инфекции. Тогда решением суда дошкольное учреждение было закрыто на 20-дневный принудительный карантин.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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