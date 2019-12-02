Тренды года – подмена номера банка и использование лжероботов. Айтишники рассказали, как мошенники уводят деньги клиентов

В Екатеринбурге сегодня прошла пресс-конференция, посвященная киберугрозам и защите от них. Как рассказал директор департамента информационной безопасности СКБ-банка Денис Улейко, мошенники все чаще атакуют не банковские системы, а собственно клиентов, поскольку те уязвимее. «Набор угроз один и тот же, но способы их реализации разные. Либо вы под действием факторов сами введете данные и сделаете перевод, либо мошенник сделает это за вас, завладев вашими данными. Это могут быть фишинги, призывы о помощи в соцсетях, доски объявлений с предоплатой, и так далее», – рассказал он.

По словам Улейко, чаще всего мошенники – отличные психологи, и легко входят в доверие клиентов, чтобы завладеть нужной им информацией. «Тренд этого года – подмена номера телефона. То есть когда мошенники звонят с номера телефона банка. Технология подмены стала дешевой, и мошенники стали ей активно пользоваться. Еще один трендовый способ – когда клиенту говорят, чтоб он данные карты сообщил телефонному роботу. При этом, конечно, мошенник все слушает и использует данные. Иногда мошенники говорят: «Вам будет звонить банк, но это не банк, а мошенники, а банк – это мы», – рассказал о самых популярных видах обмана специалист.

По его словам, бывают и другие, более изощренные способы получить данные клиента или деньги. «В одном из случаев мошенник сказал клиенту, что им придется долго общаться и попросил записать его прямой телефон, но вместо номера продиктовал клиенту USSD-запрос, который настроил переадресацию номера клиента на номер мошенника», – отметил он.

Эксперт пояснил «Новому Дню», что лучший способ не стать жертвой мошенников – положить трубку. «Вы сначала кладете трубку, а потом сами звоните в свой банк – телефон есть на карте, на сайте банка, в договоре. Если вы не можете понять, банк вам звонит или мошенник, просто положите трубку – если это были мошенники, они не успеют завладеть вашими данными, а если банк – они просто заблокируют ваши карты, чтобы деньги никуда не списали. После вы трезво оцените ситуацию и разберетесь вместе с банком. Никаких централизованных всероссийских служб по мониторингу всех операций тоже не существует. Сразу прекращайте разговор», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.12.19

Суд во второй раз закрыл детский сад из-за санитарных нарушений. / Зоозащитники атакуют приют, в котором обнаружили истощенных собак (ФОТО, ВИДЕО). / Сотрудники ОДКБ заявили о «недостойно низком» уровне зарплаты (ДОКУМЕНТЫ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»