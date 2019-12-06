2,5 млн россиян ответили на звонки мошенников от имени банковских сотрудников

Несколько миллионов клиентов российских банков пожаловались на звонки мошенников, которые под видом службы безопасности кредитной организации пытаются выпытать данные для кражи денег с карт. Если раньше злоумышленники лишь узнавали нужные сведения, то теперь они используют своих жертв для совершения переводов.

По словам начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского, в 2017 году жалоб на звонки от мошенников поступило 160 тысяч, в 2019 году эта цифра выросла до 2,5 млн. Топ-менеджер подчеркнул, что это лишь клиенты, которые пожаловались банку. Кроме них есть «значительная доля» граждан, которые в банк не обратились.

Изменились технологии мошенничества. Ранее злоумышленники пытались выведать данные для того, чтобы самостоятельно провести незаконную операцию, то теперь мошенники предпочитают использовать для совершения денежного перевода жертву, пишет «Коммерсант». Для этого преступники освоили технологию подмены телефонного номера, клиент видит входящий звонок с номера, которым пользуется банк.

Кроме того, мошенники обзавелись собственными консультантами, которые отлеживают методы борьбы кредитных организаций с социальной инженерией, что позволяет злоумышленникам быстро менять преступные схемы.

По словам экспертов, такой подход стал возможен из-за утечек из банков персональных данных клиентов. Мошенники делают адресные звонки и проще входят в доверие к потенциальным жертвам. Сыграли свою роль и усилия банков по ликвидации технических уязвимостей. С человеком же всегда есть индивидуальный шанс обмануть, напугать или запутать. Если для взлома банковской системы требуются очень дорогие узкие специалисты, для «взлома человека» вполне хватает знания психологии на уровне бывшего наперсточника.

Москва, Служба информации РИА «Новый День

Москва. Другие новости 06.12.19

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