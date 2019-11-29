Киберпереступники переключились с российских банков на зарубежные

В России уменьшился ущерб банков и их клиентов от киберпреступлений. Об этом сообщает специализирующая на кибербезопасности компания Group-IB. По словам экспертов, мошенники переключились на иностранные банки, а также стали чаще использовать методы социальной инженерии.

Как следует из ежегодного отчета Hi-Tech Crime Trends 2019, во втором полугодии 2018-го и в первом полугодии 2019 года ущерб составил 510 млн рублей. Объем потерь от действий хакеров сократился на 85% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Сократился ущерб и от финансового фишинга – на 65%, до 87 млн рублей.

Специалисты полагают, что одна из основных причин сокращения потерь от киберпреступлений в том, что хакеров больше интересуют зарубежные банки. До 2018 года русскоязычные преступные группы чаще атаковали банки в России и СНГ, однако за последний год этот тренд кардинально изменился.

Кром того, снижается количество новых вредоносов, разработанных специально для персональных компьютеров. Это происходит потому, что сейчас очень развит мобильный онлайн-банкинг.

«Снижение экономической эффективности от этих типов атак вынуждает мошенников искать новые способы заработка на данных банковских карт. В итоге мошенничество с использованием приемов социальной инженерии вышло на первое место по степени распространения угрозы в России», – сделали вывод в Group-IB.

Как сообщал «Новый День», в России появился новый способ мошенничества, который сочетает в себе давно известные методы злоумышленников. Новая схема стала модификацией работы автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек. Примечательно, что в этом случае злоумышленникам не надо применять кибертехнологии, чтобы узнать данные банковских карт, пин-код и какие-либо другие сведения. Жертва сама отдает деньги мошенникам.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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