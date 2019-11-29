Мошенники вспомнили методы автоподставщиков и наперсточников для хищения денег с карт

В России появился новый способ мошенничества, который сочетает в себе давно известные методы злоумышленников. Новая схема стала модификацией работы автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек. В зоне риска – пожилые люди и женщины.

Жертву мошенники выбирают среди пользователей банкоматов. Как правило, действуют они в торговых центрах, где есть скопление терминалов по выдаче денег. Время выбирают таким образом, чтобы вокруг было как можно меньше людей, пишут «Известия». Примечательно, что в этом случае злоумышленникам не надо применять кибертехнологии, чтобы узнать данные банковских карт, пин-код и какие-либо другие сведения. Жертва сама отдает деньги мошенникам.

Несколькими похожими историями поделились пользователи в соцсетях. Вариантов может быть много, но схема всегда одна. В очереди к банкомату клиент, который обслуживается перед вами, якобы забывает свою карту в картоприемнике. Затем он отходит, вспоминает про карту, которую вот-вот «проглотит» банкомат. Вы по понятным причинам автоматически карту вынимаете. После этого к вам подходит «забывчивый» клиент и вы возвращаете ему «потерю». Он проверяет баланс и говорит, что с его счета только что сняли 5-10-15 тысяч рублей. Тут же находится и свидетель процесса, его слова подтверждают сказанное.

Дальше мошенники начинают угрожать, что вызовут полицию, а на карте есть отпечатки ваших пальцев. В этот момент жертва уже растерялась, а дальнейшие запугивания приводят к тому, что человек готов отдать деньги, якобы снятые с карты, лишь бы не связываться с правоохранителями.

Такая схема давно не новая за исключением того, что в этом случае мошенники работают с банковскими карточками. Подобным образом действовали наперсточники, где есть свидетели и актер, а также автоподставщики, которые заставляли жертву заплатить за мнимый ущерб. Такие же методы применяются в известной не первое столетие постановке «лежит пропавший кошелек на дороге». Суть одна: при помощи угроз и психологического прессинга мошенники вынуждают человека заплатить.

По словам экспертов, обезопасить себя от мошеннических действий несложно. В первую очередь не берите чужие карты, даже если вас об этом очень просят. Пусть банкомат «съест» карточку, ее владелец будет разбираться с кредитной организацией без вашего участия. Кроме того, стоит вспомнить, что все происходящее у банкоматов снимается на видео, а для того, чтобы снять деньги с карты, нужно обязательно знать ее пин-код. Если вы скажете об этом «забывшему» пластик человеку, вероятнее всего он не станет с вами связываться. Также не стоит опасаться полицейских, даже если мошенники упирают на «улики» в виде ваших отпечатков. Стражи порядка запросят видеозаписи и выписку операций по карте, которая докажет вашу невиновность, а в большинстве случаев мошенники попросту не дождутся приезда правоохранителей..

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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