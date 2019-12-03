Уральский полпред сожалеет, что губернаторы не могут снимать мэров

Полномочный полпред президента РФ в Уральской федеральном округе сожалеет, что у губернаторов сегодня недостаточно полномочий для снятия мэров.

Такое суждение было высказано сегодня на совещании в полпредстве с участием представителей политических партий, имеющих отделения в округе. По мнению Николая Цуканова, некоторые руководители городов (без указания, кто именно) показывают откровенную слабость в работе.

Поэтому, считает полпред, губернаторам не помешала бы некая шкала, набор из трех-четырех критериев, исходя из которых губернатор мог бы оценить эффективность работы того или иного мэра, и в случае несоответствия – снять не справившегося с работой главу города.

Впрочем региональные власти, по словам полпреда, тоже иногда критикуют органы местного самоуправления безосновательно. Николай Цуканов привел пример: губернаторы обвиняют глав в том, что муниципалитеты не готовят проектную документацию на различные объекты, а у муниципалитетов зачастую просто нет денег на эту проектную документацию. «Надо вернуться к анализу переданных полномочий, их обеспечению финансированием и четкому разграничению сфер ответственности разных уровней власти», – отметил он.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 03.12.19

Уральского бизнесмена будут судить за вывод из России почти 65 миллионов. / Дума Екатеринбурга одобрила создание восьмого района на основе Академического. / Представители минздрава встретились с протестующими медиками из ОДКБ № 1. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»