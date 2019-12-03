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Кремль размышляет над предложением Цуканова наделить губернаторов полномочиями снимать мэров

Кремль размышляет над предложением уральского полпреда наделить губернаторов особыми полномочиями для снятия мэров. Позиция по этому вопросу пока не сформулирована. Об этом в ходе ежедневного брифинга рассказал СМИ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, пока какой-то сформулированной позиции на этот счет нет», – отметил г-н Песков. Напомним, с соответствующей инициативой выступил сегодня Николай Цуканов на совещании в полпредстве с участием представителей политических партий, имеющих отделения в округе. По мнению Николая Цуканова, некоторые руководители городов (без указания, кто именно) показывают откровенную слабость в работе.

Поэтому, считает полпред, губернаторам не помешала бы некая шкала, набор из трех-четырех критериев, исходя из которых губернатор мог бы оценить эффективность работы того или иного мэра, и в случае несоответствия – снять не справившегося с работой главу города.

Впрочем региональные власти, по словам полпреда, тоже иногда критикуют органы местного самоуправления безосновательно. Николай Цуканов привел пример: губернаторы обвиняют глав в том, что муниципалитеты не готовят проектную документацию на различные объекты, а у муниципалитетов зачастую просто нет денег на эту проектную документацию. «Надо вернуться к анализу переданных полномочий, их обеспечению финансированием и четкому разграничению сфер ответственности разных уровней власти», – отметил он.

Екатеринбург, Елена Васильева

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