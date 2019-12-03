Штаб Навального в Екатеринбурге переехал в здание, куда пускают только по паспорту

Штаб Навального в Екатеринбурге переехал в новый офис. Об этом команда сообщила в соцсети.

В ближайшие дни оппозиционеры будут устраиваться на новом месте и не будут принимать посетителей. «Когда снова полноценно откроемся, обязательно сообщим вам. Новый адрес: Малышева, 36, 11 этаж, офис 1104/3. В здании действует пропускной режим – приходите с паспортом!» – предупреждают они.

Напомним, до недавнего времени штаб располагался в офисе на улице 8 Марта, 13. Как уже писал «Новый День», 12 сентября этого года там прошли обыски – как и в штабах Навального в других городах.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.12.19

Опровержение: антимонопольщики уличили в сговоре «дочку» Роспотребнадзора. / Вместо плана второй ветки – ремонт вагонов: в мэрии Екатеринбурга передумали тратиться на проектирование метро. / Мэрия заставила интернет-сообщество убрать герб города с аватарки (СКРИН). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»