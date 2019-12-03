Администрация Екатеринбурга поменяла правила записи детей в первый класс

В Екатеринбурге изменены правила записи детей в первый класс – теперь родители будут атаковать «Госуслуги» не скопом, а по очереди.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году в первый класс пойдут 21 тысяча 500 детей. Как и годом ранее, с 15 декабря можно будет записать льготников – детей силовиков, судей, прокуроров и т.д. Кроме того, изменилось федеральное законодательство, и теперь братьев и сестер можно будет записывать в одну школу, с 15 декабря по 23 января следующего года. Это действует в случае, если родные братья и сестры уже учатся в той же школе в 1-4 классах, дети при этом должны проживать в одной семье по одному адресу.

Что касается основной волны записи, то теперь начало подачи документов будет зависеть от района, где зарегистрирован будущий первоклассник – ранее, напомним, родители всего города брали штурмом сайт госуслуг в ночь на 1 апреля. Теперь установлены следующие даты:

с 29 января по 30 июня 2020 года – в Верх-Исетском, Ленинском и Чкаловском районах;

с 30 января по 30 июня – в Железнодорожном и Орджоникидзевском районах;

с 31 января по 30 июня – в Кировском и Октябрьском районах.

Кроме того, в этом году родители смогут пройти «народное тестирование» на сайте госуслуг – потренироваться в демо-версии окна подачи заявлений. Это можно будет сделать в черверг, 5 декабря, с 22:00 до 23:00.

Екатеринбург, служба информации

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