В школы Екатеринбурга записались 2600 первоклассников-льготников

В Екатеринбурге стартовала запись детей в первые классы – заявления подавали силовики, прокуроры, судьи и другие льготники. А кроме того, впервые приоритет получили младшие сестры и братья ребят, которые уже учатся в определенной школе.

Родители, по привычке, торопятся подать заявления. Как рассказали «Новому Дню» в «Ростелекоме», за первый час портал принял 1 355 заявлений, и большая часть заявок была заполнена в первые 15 минут после открытия записи. После часу ночи наблюдалось снижение пика активности пользователей. Всего за первые девять часов записи льготников через портал было отправлено 1 530 заявлений. На 11:00 16 декабря через единый портал госуслуг подано 2 262 заявления.

По данным пресс-службы администрации города, всего было подано 2 634 заявления, большинство через госуслуги, но 301 человек подал документы в МФЦ и ЦМУ, а 71 родитель пришел лично в школу. Судя по комментариям в соцсетях, каких-либо серьезных проблем у родителей не было: записывавшие младшего ребенка постарались заранее узнать, как это делать, а непосредственно в ночь на 15 декабря в профильных соцсетях в основном обсуждали шансы записать в школу по месту прописки ребенка – не льготника. Всего в следующем учебном году в школу пойдут более 20 тысяч первоклашек.

Отметим, прогнозировалось, что в первые сутки записи детей заявок будет в два раза больше – 4,5-5 тысяч, но точную цифру подсчитать не могли – из-за новых правил приема для младших братьев и сестер.

Основной этап записи первоклашек начнется в конце января. И в этом году все будет иначе: вместо единой ночи администрация города ввела старт записи в зависимости от района проживания. Таким образом хотят исключить традиционное падение сайта госуслуг.

Екатеринбург, служба информации

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