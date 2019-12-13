Мэрия Екатеринбурга отменила адресную привязку школ при зачислении младших братьев и сестер

В Екатеринбурге в ближайшее воскресенье, 15 декабря, начнется первый этап записи в первые классы – для детей силовиков, прокуроров, судей и других льготных категорий граждан. В текущем году приоритетное право зачисления в школы получили и младшие дети, где уже учатся их братья и сестры. При этом территориальная привязка школы к месту жительства ребенка не будет иметь значения, пояснила сегодня на брифинге начальник департамента образования Екатерина Сибирцева. Остальные дети-льготники будут приниматься в первый класс согласно их прописке.

Всего на 2020 год в Екатеринбурге будет открыто 20,5 тысячи мест для первоклассников. Предполагается, что на первом этапе запишется 4,5-5 тысяч детей – точная цифра неизвестна именно из-за новых правил приема для младших братьев и сестер. Родители могут подать заявление, как обычно, тремя способами: на портале госуслуг, в территориальном отделе МФЦ или ЦМУ, лично в приемную комиссию выбранной школы.

Руководитель екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров отметил, что в этом году изменились форма и алгоритм подачи электронного заявления. Теперь родители должны сами вбить в пустое поле номер выбранной школы, тогда как ранее сайт госуслуг выдавал список образовательных учреждений. Тут важно не ошибиться: если в первый класс идет младший ребенок, нужно указать школу, где учится его старший брат или сестра. В остальных случаях родители должны самостоятельно узнать из постановления администрации, какая школа относится к регистрации ребенка – инструкция указана здесь.

Сергей Федоров отметил, что теперь из алгоритма было исключено обращение электронного сервиса к ведомственной системе для выдачи списка школ. Это в значительной мере облегчает нагрузку на сайт. Екатерина Сибирцева добавила, что заявление будет регистрироваться по времени подачи, даже если оно поступит в ведомственную систему мэрии на несколько минут позже. Таким образом, никакой путаницы в очередности, как было минувшей зимой, возникнуть не должно.

Начальник департамента образования также напомнила, что электронное заявление необходимо подтвердить в МФЦ или центре муниципальных услуг – причем в последнем учреждении это будет быстрее. «Никакого ажиотажа в ночь на 15 декабря быть не должно. В понедельник, 16 декабря, приемные комиссии школ будут работать по единому графику – с 8 до 19 часов. В следующем году у нас появятся еще две школы: школа № 79 на 1200 мест в Академическом районе и школа № 215 в микрорайоне Солнечном. Там уже принимают заявки на прием детей в первый класс», – рассказала Екатерина Сибирцева.

Представитель «Ростелекома» добавил, что портал госуслуг будет готов к предстоящим нагрузкам. Сайт прошел несколько технических тестирований, а также 5 декабря была репетиция подачи заявлений от родителей, во время которой были выявлены и исправлены некоторые недостатки. Сергей Федоров посоветовал родителям при записи ребенка в школе пользоваться браузером «Гугл хром», очистить кэш, и, главное, – не перепутать номер выбранной школы. В случае ввода некорректной информации (номер образовательного учреждения не совпадет с пропиской), в приеме заявления будет отказано, и заявку придется заполнять снова.

С 29 января на портале госуслуг начнется основная волна записи детей в школы по районному принципу. Начало подачи документов будет зависеть от территориальной регистрации будущего первоклассника. Установлены следующие даты:

с 29 января по 30 июня 2020 года – в Верх-Исетском, Ленинском и Чкаловском районах;

с 30 января по 30 июня – в Железнодорожном и Орджоникидзевском районах;

с 31 января по 30 июня – в Кировском и Октябрьском районах.

В мэрии Екатеринбурга полагают, что новые правила позволят избежать ажиотажа и проблем при записи детей в школы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 13.12.19

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