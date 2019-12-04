Свердловчане умирают от рака и сердечных болезней из-за катастрофической нехватки врачей

Жители Свердловской области умирают от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Ситуация усугубляется катастрофической нехваткой врачей в регионе. Об этом сегодня говорилось в ходе окружного совещания при полпреде президента России в УрФО, посвященного реализации нацпроектов в Свердловской области.

Как рассказала советник департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полпреда Лариса Кузьмина, в Свердловской области отмечается снижение рождаемости, регистрируется естественная убыль населения, и региону «предстоит большая работа в сфере здравоохранения, чтобы переломить эти тренды». Она представила информацию, согласно которой, в Кировграде, Таборах, Каменске-Уральском, Полевском и Тугулыме показатели смертности от онкологии существенно выше, чем в целом по региону – в некоторых городах от рака умирают в 3,2 раза чаще, чем по области. В Дегтярске, Нижнем Тагиле, Туре, Кировграде и Каменске-Уральском показатели смертности от болезней сердечно-сосудистой системы также превышают нормативные. Иногда – в 2,5 раза.

По словам Кузьминых, это связано, в том числе, и с низкой обеспеченностью врачами. По данным Минздрава РФ, показатель в Свердловской области составляет – 28 врачей на 100 тысяч человек, тогда как по России тот же показатель – более 37,6 на 100 тысяч. «Критическая ситуация в таких городах как Ивдель, Камышлов, Дегтярск, Нижний Тагил. И там высокие показатели смертности», – подчеркнула она.

По ее словам, только за последнее время численность врачей сократилась почти на тысячу человек. Сейчас в Свердловской области работают больше 12 тысяч специалистов и этого очень мало. «Хирурги, врачи скорой медицинской помощи, участковые терапевты – показатель обеспеченности этими специалистами в два раза ниже, чем в целом в России. Как следствие – возрастает нагрузка на оставшийся персонал. Основной причиной увольнения тагильских хирургов стали сверхнормативные нагрузки», – сказала она.

Увольнения тагильских хирургов

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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