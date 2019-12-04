На ЖБИ откроется первая районная «Гипербола»

В Екатеринбурге завтра, 5 декабря, откроется первый районный супермаркет сети «Гипербола». Магазин расположится по адресу Высоцкого, 5 в жилом комплексе «Каменные палатки». Его площадь составит 1 тысяча квадратных метров. В супермаркете будут представлены все категории товаров в различных сегментах – от массового до премиума, а также откроются отделы с продукцией собственного производства.

«Потребители придут в новую «Гиперболу» за устоявшимся брендом, который всегда отличался своим разнообразием, поэтому мы не могли отказаться от каких-то категорий товаров и представим их все, но с меньшим ассортиментом. Здесь откроется пекарня, отдел готовых блюд, кулинария, отделы рыбных и мясных деликатесов, а также сыров, в том числе собственного производства», – рассказала директор сети «Гипербола» Елена Сурина.

Отмечается, что ценовая политика нового супермаркета будет скорректирована под близлежащие магазины микрорайона. Стоимость товаров здесь будет ниже, чем в двух центральных гипермаркетах в «Гринвиче» и «Пассаже». Но при этом интерьер районной «Гиперболы» будет самым современным – в стиле хай-тек, а в торговом зале появятся интерактивная навигация и огромные мультимедийные экраны. Первый будет встречать гостей на входе в отделе «Фрукты и овощи», второй, имитирующий морское дно, – в отделе «Рыба».

«Планов по открытию других объектов сети в малом формате у нас пока нет. В перспективе планируем открыть гипермаркет «Гипербола» в торговом центре, предусмотренном в проекте транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на Ботанике», – добавила Елена Сурина.

Первые 3000 покупателей «Гиперболы» на Высоцкого, 5 получат «Гринкарты», а те, кто скачает мобильное приложение сети, также смогут принять участие в розыгрыше iPhone.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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