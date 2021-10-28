«Гипербола» на ЖБИ закрылась

В Екатеринбурге закрылся магазин сети «Гипербола». Речь идет о том, что располагался по адресу Высоцкого, 5 на ЖБИ. Напомним, что на открытии данной торговой точки в декабре 2019 года покупатели выстраивались в очередь, чтобы попасть в торговый зал.

Сейчас, как сообщает «Новый День», на входной группе появилось объявление «Закрыто». Илья Клюжин, представитель ООО «Малышева, 73», которому принадлежит «Гипербола», подтвердил факт прекращения работы торговой точки. О причинах закрытия и того, что дальше будет с помещением магазина, не сообщается.

Напомним, что «Гипербола» на ЖБИ рассматривалась по концепции как «магазин шаговой доступности». Она располагалась в жилом комплексе «Каменные палатки». Площадь магазина составляла 1 тысячу квадратных метров. В супермаркете были представлены все категории товаров в различных сегментах – от массового до премиума, а также отделы с продукцией собственного производства.

На сегодняшний день в Екатеринбурге работают еще две «Гиперболы» – в ТЦ «Гринвич» и ТЦ «Пассаж».

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 28.10.21

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