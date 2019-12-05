В Екатеринбурге открылась первая районная «Гипербола» (ФОТО)

В Екатеринбурге на ЖБИ сегодня открылась первая «Гипербола», которая будет работать в формате «магазин у дома». Он расположился по адресу Высоцкого, 5 в жилом комплексе «Каменные палатки».

«Мы назвали этот формат «в магазин в тапочках». Основными покупателями будут жители жилого комплекса, но мы надеемся, что привлечем весь микрорайон. Мы очень тщательно подбирали и товары, и цены. Здесь несколько меньше позиций, чем в «Гиперболах» в центре, но мы сохранили отдел сыров, в том числе собственного производства, отдел готовых блюд, рыбных и мясных деликатесов, пекарню. Выбирая ценовую политику, мы ориентировались на соседние магазины. Очень хочется порадовать покупателей микрорайона таким форматом», – рассказала директор сети «Гипербола» Елена Сурина. Торговая точка на ЖБИ первая в своем формате, но в перспективе аналогичный магазин может появиться на Ботанике.

Среди жителей ЖБИ, судя по всему, «Гипербола» популярна – местные начали собираться у дверей за полчаса до официального открытия. Ожидающие обсуждали, что будет здесь продаваться, по каким ценам и прикидывали, что купить из товаров, которые не найти в соседних сетях. Добавим, сегодня первые 3000 покупателей «Гиперболы» на Высоцкого, 5 получат «Гринкарты», а те, кто скачает мобильное приложение сети, также смогут принять участие в розыгрыше iPhone.

Екатеринбург, служба информации

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