ГУ Минюста вынесло грозное предостережение свердловским отделениям трех партий

ГУ Министерства юстиции РФ по Свердловской области вынесло предупреждения региональным отделениям трех политических партий («Против всех», «Родина» и «Партия свободных граждан»), которые нарушили сроки предоставления финансовой отчетности за III квартал 2019 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном избиркоме, нарушения должны быть устранены до 16 января 2020 года включительно. Иначе Минюст обратится в Свердловский облсуд, который приостановит деятельность отделений на срок до шести месяцев с последующей ликвидацией.

Кроме того, нарушение порядка предоставления финансовых отчетов влечет административную ответственность в виде штрафа до 100 тысяч рублей, а за повторное нарушение в течение года – 300 тысяч рублей.

Напомним, отделения еще 47 партий, действующих в регионе, отчитались своевременно. При этом выяснилось, что только в двух из них – ЕР и КПРФ – платятся членские взносы.

Екатеринбург, служба информации

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