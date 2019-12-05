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Четверг, 5 декабря 2019, 10:06 мск

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Заседание правительства проходит под наблюдением представителя полпредства

Сегодня на еженедельном заседании областного правительства присутствует главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган.

Как передаёт корреспондент РИА Новый День с места событий, в начале заседания никаких заявлений он не сделал, но очень внимательно слушает доклады выступающих.

Напомним, вчера на площадке заксобрания состоялось окружное совещание при полпреде президента России в УрФО, посвященного реализации нацпроектов в Свердловской области. По его итогам в полпредстве сделали вывод, что в работе по некоторым направлениям, в частности, по здравоохранению и экологии, имеется «ряд недостатков».

Так, на совещании прозвучало, что в регионе снижается рождаемость, наблюдается серьезная нехватка врачей, есть города, где дефицит кадров – катастрофический, а показатели смертности очень высокие.

Екатеринбург, служба информации

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