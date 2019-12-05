За цифрами и процентами забыли про людей. Главный посыл полпредского совещания Куйвашеву и депутатам (ФОТО)

Накануне в Екатеринбурге полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов провел итоговое совещание о реализации нацпроектов в Свердловской области. Формат мероприятия сменился – вместо масштабных мероприятий с участием представителей всех округов теперь в каждом регионе УрФО подробно разбирают, что удалось сделать за год. Поменялась и площадка – на сей раз полпред проводил совещание не на своей территории, а в заксобрании Свердловской области. Выбор довольно неожиданный. Это – посыл, в первую очередь, к депутатам региона. Смысл его заключается в том, что народные избранники слишком плотно встроились во властную вертикаль и не видят, или, по крайней мере публично, не указывают чиновникам на их недоработки, недочеты и желание закрыться за статистикой. Депутаты – такой сигнал вчера послало полпредство заксобранию, проводя совещание по нацпроектам именно на этой площадке, – стали забывать, что должны требовать решения проблем избирателей, а не успокаиваться сухими отчетами и цифрами.

Последнего вчера было предостаточно. Совещание было построено по принципу двух взглядов – сначала курирующие вице-губернаторы давали свои выкладки по нацпроектам, как правило, позитивные, затем высказывались специалисты департамента экономической и социальной политики полпредства, которые, напротив, приводили живые примеры того, что за «недотянутыми» показателями стоят реальные проблемы людей. Взять, к примеру, выступление Алексея Орлова, который рассказывал про мероприятия и форумы в поддержку малого и среднего бизнеса, вложенные в эту программу миллиарды из бюджета и достижение целевых показателей по году. Однако гладкое десятиминутного выступление зама Куйвашева было перечеркнуто одним фактом, озвученным сразу – за 11 месяцев 2019 года в Свердловской области закрылись 1700 малых предприятий, а темпы создания новых оставляют желать лучшего. И это притом, что еще прошлой зимой целью всех региональных программ, которые получают софинансирование в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности», называлось увеличение числа жителей региона, занятых в малом и среднем бизнесе, с 640 до 720 тысяч человек.

Орлов же докладывал о состоянии экологии в Свердловской области. Говоря о программе «Чистый воздух», он рассказал, какая работа проделана в Нижнем Тагиле и что там вскоре будет установлен еще один автоматический регистратор состояния атмосферного воздуха. Выступая после него, советник департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полпреда Лариса Кузьмина подтвердила, что уровень загрязнения воздуха в Тагиле снизился, но оказалось, что в комплексном плане не предусмотрели исключения повышения предельно допустимых концентраций токсичных веществ, в числе которых формальдегид, бенз(а)пирен, аммиак, этилбензол и другие. Также Орлов не упомянул про Екатеринбург, в котором, уточнила Кузьмина, уровень загрязнения воздуха отнесли к категории «повышенный», равно как и про другие территории риска – Первоуральск, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Серов, Верхняя Салда, Верхняя Пышма, Красноуральск.

Особенно печальными после выступления Орлова по нацпроекту «Экология» выглядели данные о региональном проекте «Чистая страна». Выяснилось, что сдвинулись сроки ликвидации крупнейших объектов накопления отходов в регионе – полигона «Широкореченского» и «Арамильского», свалок мусора в Билимбае и Красном, шламонакопителя № 4 «Русского хрома». Мало того – оказалось, что проектно-сметная документация есть только у екатеринбургского полигона ТКО, а у остальных объектов к ее разработке даже не приступили.

Неожиданно оптимистичным был отчет министра строительства Михаила Волкова, который докладывал по нацпроекту «Жилье и городская среда», с учетом сложностей в регионе по объемам ввода жилой недвижимости и покупательной способности свердловчан. Помимо того, Волков рассказал о 72 отремонтированных по региональной программе дворах. На уточняющий вопрос полпреда Николая Цуканова о том, сколько дворовых территорий нуждаются в благоустройстве, курирующий программу министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов сообщил, что таких больше 13 тысяч. Правда, по числу дворов нет целевого показателя, об этом глава минЖКХ позднее сообщил «Новому Дню». «13 тысяч ждут ваших решений. Не надо ждать и отталкиваться только от нацпроекта, надо решать проблемы», – подчеркнул Цуканов.

По сути, сказанное полпредом легко переносится на все, о чем докладывали свердловские чиновники и губернатор Евгений Куйвашев. В погоне за цифрами, статистикой и достижением целевых показателей не стоит забывать о проблемах людей, которые не исчезают и не решаются. И скрыть или замаскировать их не удастся.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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