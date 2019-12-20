Мэрам пожелали новогоднего настроения, а они попросили денег (ФОТО)

Сегодня главы свердловских муниципалитетов с утра пораньше, несмотря на пробки и снегопады, съехались на очередное совещание по нацпроектам при губернаторе, проходящее в конгресс-холле «Экспо».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самого Евгения Владимировича на мероприятии не оказалось – он приедет после обеда, на подведение итогов. Глав муниципалитетов встретил уже знакомый им бизнес-тренер Владимир Соловьев, который для разминки протестировал уровень новогоднего настроения мэров (он оказался на уровне 5-5,5 баллов из 10) и поведал о своих недавних впечатлениях: «В Питере дождь идет и елки новогодние стоят».

Затем выступили с докладами о последних достижениях и задачах на будущее министр инвестиций Виктория Казакова и министр АПК Дмитрий Дегтярев.

Первая сообщила, что к 2024 году число людей, работающих в малом и среднем бизнесе, должно достигнуть 803 тысяч человек, а пока их 631,4 тысячи. 60 процентов малых и средних предприятий сосредоточено в Екатеринбурге, 5% – в Нижнем Тагиле; в Первоуральске и Каменске-Уральском – по 2,5%, в остальных городах еще меньше.

Дмитрий Дегтярев призвал глав муниципалитетов, особенно традиционно аграрных, активнее участвовать в программах поддержки, которые предоставляет им министерство. По его мнению, Когда мэры-соседи увидят, что жизнь налаживается, они тоже подключатся.

Затем Владимир Соловьев предложил мэрам за две минуты накидать наиболее предпочтительные варианты помощи малому и среднему бизнесу – и сельскохозяйственному, и в целом. Чтобы никто не стеснялся выступать вслух, ответы отправляли на специальный электронный сервис.

Ответы оказались ожидаемыми: «беспроцентные кредиты», «доступные деньги», «субсидии», «налоговые льготы», «стабильность». Сельские мэры также отметили как особо значимый фактор гарантированный сбыт их продукции.

Напомним, недавно оптимистичные цифры областных властей по развитию малого и среднего бизнеса, представленные на совещании по нацпроектам при полпреде, были перечеркнуты одним фактом: за 11 месяцев 2019 года в Свердловской области закрылись 1 700 малых предприятий, а темпы создания новых оставляют желать лучшего.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.12.19

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