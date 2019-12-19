Снег, метель и ухудшение видимости – МЧС предупредило уральцев о непогоде 20 декабря

О существенном ухудшении погодных условий предупреждают уральцев синоптики и МЧС. Как ожидается, 20 декабря в Свердловской области пройдет сильный снег, метели, заносы, наледь, существенно ухудшится видимость, в том числе на дорогах.

Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности, в том числе не оставлять открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. По возможности спасатели просят отказаться от поездок на автомобилях.

Кроме того, автомобилистов просят: быть предельно внимательными в условиях плохой видимости, передвигаться только по большим дорогам и шоссе. В случае неисправности или при очень плохой видимости необходимо включить аварийную сигнализацию, остановиться на обочине и ждать помощи, не гася двигателя и проветривая салон, чтобы не отравиться угарным газом.

Есть у МЧС рекомендации и пешеходам: если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередачи, разбитого стекла и других источников опасности.

Екатеринбург, Елена Васильева

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