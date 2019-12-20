Екатеринбург встал в восьмибалльные пробки из-за снегопада

В Екатеринбурге с семи часов утра начались заторы на дорогах. Они усилились к часу пик, и сейчас сервис «Яндекс.Пробки» оценивает сложность ситуации на улицах города в восемь баллов.

Особенно затруднено движение по Серафимы Дерябиной, Московской, Гурзуфской, Репина, Малышева, Ленина, Космонавтов, и так далее. Виной всему сильный снегопад, начавшийся под утро.

Напомним, накануне ГУ МЧС России по Свердловской области выступило с предупреждением о непогоде. Сегодня в регионе ожидаются сильные снегопады и метели.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.12.19

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