Свердловским мэрам придумали новую головную боль: им придется отвечать за инвестиции и производительность труда на предприятиях (ФОТО)

Сегодня на правительственной базе отдыха «Гранатовая бухта» проходит совещание губернатора Свердловской области с главами муниципальных образований региона. Как и весной, на мероприятие пригласили модного бизнес-тренера Владимира Соловьева и экс-топ-менеджера Росатома, а ныне главу Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николая Соломона.

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Первым выступил губернатор Евгений Куйвашев. Он напомнил про «Иннопром» и GMIS, визит президента России в Екатеринбург и другие знаковые события последнего месяца, однако заметил, что инвестпривлекательность региона находится не на высоте. И почему-то потребовал от глав муниципальных образований усилить деятельность по привлечению денег в область. В качестве стимула Куйвашева пообещал, что от инвестклимата муниципалитета будут зависеть и рейтинг территории, и рейтинг ее руководителя. «Последний [в рейтинге] должен четко понимать отрицательные кадровые перспективы», – припугнул мэров губернатор.

Евгений Куйвашев

Реплика Куйвашева не вызвала энтузиазма у муниципальных служащих. Но это оказалось для них не единственным сюрпризом. Последним выступающим в первом блоке докладов стал Николай Соломон, который рассказывал, что нужно повышать производительность труда на предприятиях. Он похвастался, что за время его работы в Росатоме, где он курировал направление дебюрократизации, производительность выросла кратно, и призвал делать то же и на свердловских производствах. «Чем чаще появляются руководители на предприятии, тем больше персонал верит в улучшение деятельности предприятия, в том числе – это должны быть губернаторы, члены правительства, федеральных министерств. Если вы слабый лидер, у вас ничего не получится», – сказал Соломон.

Николай Соломон

Он продемонстрировал статистику по четырем основным отраслям, в которых, по мнению представителя ФЦК, необходимо повышать производительность труда, – это сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, транспортировка и хранение. Результаты оказались для региона неутешительными. Отрыв от средних федеральных показателей в худшую сторону получился существенным. При этом Соломон призвал Куйвашева не расстраиваться, взглянуть правде в лицо и не сравнивать себя с худшими. Мэры же, слушая доклад топ-менеджера, недоумевали: как муниципальная власть может повлиять на производственные процессы предприятий?

Этот вопрос задал после доклада Соломона ведущий Владимир Соловьев. «Что могут делать органы местной власти для улучшения условий роста производительности труда? Снимать административные барьеры. Услышать переживания предприятий, на них среагировать. Потом налоговые льготы, кредиты ФРП. Опять же – завтра вы будете в своих муниципалитетах разговаривать с бизнесом, мне хочется, чтобы вы им донесли суть. Мы – миссионеры. Мы никогда не заставим бизнес зайти в проект, участие только добровольное», – попытался объяснить представитель центра компетенций.

Но, судя по недовольным перешептываниям, мэров такой ответ не особенно удовлетворил. Некоторые даже заговорили о том, что показатели Росатома, на которые ссылался Соломон, – не имеет смысла брать в расчет, поскольку госкорпорация избавилась от непрофильных активов, и потому повысила производительность труда.

Губернатора вопрос о том, как главы могут влиять на этот показатель, и вовсе вывел из себя. «Это глупый вопрос. Отныне в оценку деятельности главы будет входить и этот пункт тоже. В своих подведомственных учреждениях порядок наведите, в своей администрации. А потом миссионерами выступайте перед своими производствами и предприятиями», – потребовал глава региона.

Приглашенный гость же закончил выступление японской мудростью, которой, по его словам, его научили представители концерна Toyota: «Не ищите девять причин, почему этого делать нельзя. Найдите одну, почему можно».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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