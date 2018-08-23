История «приоритетного инвестпроекта» завершается уголовкой о невыплате зарплаты

В Серовском округе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам лесоперерабатывающего предприятия ООО «Лесников».

В Следственном комитете по Свердловской области пояснили, что работникам предприятия в поселке Красноглинном задолжали более 3,5 млн рублей. Согласно материалам уголовного дела, им не платили несколько месяцев – с марта по конец мая. Необходимо отметить, что уголовное дело возбуждено Следственным комитетом с учётом материалов, поступивших из органов прокуратуры в порядке ст. 37 УПК РФ.

Как сообщал «Новый День» еще 17 августа, в редакцию обратились сотрудники предприятия, которое буквально терпит бедствие. В публикации говорилось, что пять лет назад на «Иннопроме» лесоперерабатывающее предприятие, расположенное в поселке Красноглинном, было включено в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов федерального значения. Вскоре после международной промышленной выставки Минпромторг РФ присвоил проекту данный статус. Приказ был подписан в середине октября того же года. Как говорилось в сообщении на сайте правительства Свердловской области, этот статус позволил предприятию получить целый ряд преференций. Например, выделение лесного фонда без проведения аукциона и льготы по плате за аренду лесных участков в размере 50%. А также инвестиции в размере 500 млн рублей. Несмотря на все преференции, в 2017 году компания обанкротилась. Куда делись деньги – никто не знает.

На сегодняшний день свои зарплаты и компенсации за сокращение не получили 83 работника ООО «Лесников». По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, предприятие должно выплатить рабочим около 4 млн рублей.

В настоящее время в рамках возбуждённого дела следователи допрашивают свидетелей, изучают бухгалтерскую документацию, выполняют иные мероприятия по установлению конкретного лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности.

Серовский округ, служба информации

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