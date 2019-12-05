Нашелся ребенок, пропавший неделю назад: его приютила мама друга

В Екатеринбурге нашелся 11-летний мальчик, который ушел из дома 30 ноября. Как оказалось, он остался ночевать у друга и прожил у него неделю, под присмотром мамы товарища.

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что 11-летнего Михаила Данилова обнаружили инспекторы ПДН, когда отправились в поквартирный обход. Он нашелся в своем родном районе, на Эльмаше, жил в квартире дома в Балаклавском тупике. С ним все в порядке, но, вероятно, ребенка отдадут временно в госучреждение. Его мама лечится в больнице, мальчика оставили с тетей, но жить с ней он не желает.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.12.19

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