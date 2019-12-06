В Большом Истоке горит склад резинотехнических изделий (ФОТО)

В поселке Большой Исток серьезный пожар – загорелся склад с покрышками. У здания обрушилась крыша, территория вокруг сильно задымлена.

Сообщение о пожаре поступило около 8 часов утра. По последним данным МЧС, на месте работают 15 машин и 45 пожарных. Огонь распространился на 500 кв. метров, около часа назад рухнула кровля здания, но распространение огня удалось локализовать.

«Тушение пожара осложняется большой пожарной загрузкой и удаленностью водоисточников от места тушения. От ближайшей реки для обеспечения огнетушащими веществами протянута магистральная линия протяженностью более 100 м», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте работает газодымозащитная служба, в поселок отправили инженерно-техническую лабораторию, которая будет следить за состоянием воздуха. О пострадавших информация не поступала.

Большой Исток, служба информации

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