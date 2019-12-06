Пожар в Большом Истоке потушен

Пожар на складе РТИ в поселке Большой Исток потушен в 09:56. Продолжается проливка и разборка сгоревших конструкций.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, специалисты инженерно-химической лаборатории провели замеры предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Превышение ПДК не выявлено. Причину случившегося устанавливают пожарные дознаватели.

Напомним, сообщение о пожаре поступило около 8 часов утра. На месте работали 15 машин и 45 пожарных. Огонь распространился на 500 кв. метров, рухнула кровля здания. Пострадавших нет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.12.19

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