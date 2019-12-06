Имущество «Фармации» продадут, чтобы погасить ее долги. Депутат Серебренников против

Часть имущества ГУП «Фармация» будет продана, чтобы погасить кредиторскую задолженность предприятия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов, отвечая на вопрос депутата Александра Серебренникова. Отметим, что депутат не является членом профильного комитета, заседание которого походит сегодня, но пришел, чтобы поучаствовать в обсуждении вопросов, касающихся распоряжения госимуществом.

Сергей Зырянов сообщил, что будет реализовано имущество «Фармации» примерно на 40 млн рублей.

Депутат заявил, что ему такой подход к погашению долгов кажется неверным. Он привел в пример Курган, где аналогичное предприятие наполовину принадлежит государству, а наполовину – инвестору, и предложил создать рабочую группу по рассмотрению такого варианта и для Свердловской области.

Сергей Зырянов возразил, что, во-первых, решение принималось не им лично, а минздравом и губернатором, во-вторых, у такого инвестора должна быть лицензия на деятельность, связанную с сильнодействующими и наркотическими препаратами. Серебренников заявил, что в регионе есть как минимум четыре частных организации, у которых она есть. Председатель заседания Альберт Абзалов закруглил дискуссию, заметив, что сейчас на повестке стоят другие вопросы.

Напомним, последние два года у «Фармации» дела идут из рук вон плохо – 2017 и 2018 годы предприятие сработало в минус. По данным сервиса Seldon.Basis, в позапрошлом году чистая прибыль составила минус 61,5 млн рублей, а по итогам прошлого – минус 57 млн рублей. Да и стоимость предприятия упала за эти два года почти в два раза – с 520 до 290 млн рублей. Сейчас ГУП СО «Фармация» находится в процессе реорганизации в ГБУ СО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.12.19

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