Поставщика сильнодействующих лекарств забрали у МУГИСО и передали минздраву

Предприятие «Фармация», которое занимается поставками медикаментов в больницы Свердловской области и продажей лекарств населения через собственную аптечную сеть, передали из ведения министерства госимущества региона в подчинение министерства здравоохранения. Соответствующее постановление подписал вчера губернатор Евгений Куйвашев. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Напомним, «Новый День» писал о том, что «Фармацию» реорганизуют. Для чего потребовалось преобразовать ГУПСО в ГБУЗСО, в правительстве региона скрывают. На официальный запрос редакции там ответили, что предприятие «как выполняло, так и будет выполнять социальную функцию – и по отдаленным территориям, и по хранению и доставке сильнодействующих, наркотических, психотропных препаратов».

Также «Фармация» ведет коммерческую деятельность, будучи одним из трех крупных уральских поставщиков лекарственных препаратов для свердловских больниц. «В основном, аптеки и больницы закупают препараты у крупных поставщиков. В регионе их три основных: «Новая больница», «Фармация» и «Радуга». Как правило, только они и заявляются в качестве участников торгов», – ранее объяснял «Новому Дню» источник, знакомый с принципами организации поставок медикаментов в регионе.

Последние два года у «Фармации» дела идут из рук вон плохо – 2017 и 2018 годы предприятие сработало в минус. По данным сервиса Seldon.Basis, в позапрошлом году чистая прибыль составила минус 61,5 млн рублей, а по итогам прошлого – минус 57 млн рублей. Да и стоимость предприятия упала за эти два года почти в два раза – с 520 до 290 млн рублей. Ситуацию на предприятии ранее связывали с тем, что его пытается банкротить ближайший конкурент «Фармации» – «Радуга».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.11.19

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