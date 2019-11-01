У минздрава появится свой поставщик наркотиков: зачем затеяли реорганизацию ГУПСО «Фармация»

В Свердловской области готовится смена организационной формы «Фармации», которая сейчас находится в статусе государственного унитарного предприятия Свердловской области (ГУП СО). Пока что им ведает МУГИСО, однако вскоре предприятие станет ГБУЗ СО (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области), и им будет заниматься уже минздрав региона. Информацию об этом департамент информполитики региона распространил на прошлой неделе, не указав, впрочем, с чем связана необходимость реорганизации.

Запрос «Нового Дня» в МУГИСО и ДИП не дал результата – там попросту отказались ответить на простой вопрос, зачем предприятие, которое позиционируется как социально важное (через собственную аптечную сеть оно распространяет медикаменты среди льготников, в том числе в отдаленных территориях области), нужно переформатировать. «Как выполняли, так и будут выполнять социальную функцию – и по отдаленным территориям, и по хранению и доставке сильнодействующих, наркотических, психотропных препаратов», – сказано в ответе МУГИСО на редакционный запрос.

При этом т.н. социальная нагрузка «Фармации» – далеко не единственная и уж, конечно, не самая важная деятельность предприятия. Оно ведет коммерческую деятельность, будучи одним из трех крупных уральских поставщиков лекарственных препаратов для свердловских больниц. «В основном, аптеки и больницы закупают препараты у крупных поставщиков. В регионе их три основных – «Новая больница», «Фармация» и «Радуга». Как правило, только они и заявляются в качестве участников торгов», – говорит собеседник «Нового Дня», знакомый с принципами организации поставок медикаментов в регионе.

Правда, последние два года у «Фармации» дела идут из рук вон плохо. При этом в МУГИСО отчего-то решили засекретить эти сведения. «Информация о финансовом состоянии ГУП СО «Фармация» не подлежит публичному разглашению, является конфиденциальной. Аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности ГУП СО «Фармация» проводится ежегодно. Сведения о результатах аудиторских проверок носят конфиденциальный характер», – заявили «Новому Дню» в министерстве по управлению госимуществом, хотя еще весной публиковали данные об этом.

Юрист Екатерина Петрова пояснила «Новому Дню», что, по закону об унитарных предприятиях, в частности, в соответствии со статьей 27, ГУПы должны отчитываться публично. «Кто отнес эту информацию к конфиденциальной? Если они не ссылаются на гостайну, статус секретности, то это бред. Учитывая, что они получатели государственных субсидий на поставки лекарств и что они единственные уполномоченные по поставкам некоторых видов препаратов, они должны отчитываться публично», – сказала собеседница агентства.

Впрочем, узнать, что предприятие отработало 2017 и 2018 годы в минус, не составляет труда. По данным сервиса Seldon.Basis, в позапрошлом году чистая прибыль составила минус 61,5 млн рублей, а по итогам прошлого – минус 57 млн рублей. Да и стоимость предприятия упала за эти два года почти в два раза – с 520 до 290 млн рублей. Ситуацию на предприятии ранее связывали с тем, что его пытается банкротить ближайший конкурент «Фармации» – «Радуга».

Так, до 2017 года ГУПСО руководила Галина Жуковская, в прошлом депутат заксобрания Свердловской области (она уступила кресло в парламенте своему сыну – справедливороссу Андрею Жуковскому, уйдя работать в «Фармацию» в 2014-м). Именно при Жуковской предприятие пережило лучший свой год. В 2016-м, когда в Свердловской области выбирали губернатора, компания выступила заказчиком по госконтрактам на фантастическую сумму более 450 млрд рублей (это примерно в два раза больше бюджета Свердловской области). Тогда «Фармация» показала чистую прибыль в 12 млн рублей. А после все поменялось. Как только Жуковский отбыл в Омскую область вслед за своим шефом Александром Бурковым, на предприятии сменился директор – контроль над ним получил представитель фармакологического гиганта «Радуга», другой депутат ЗССО Александр Серебренников. Его бывшая подчиненная – Наталия Обухова, возглавлявшая несколько лет отдел ретейла в «Радуге», – перешла на работу в ГУПСО. С ее приходом у прибыльного предприятия начались проблемы, оно начало работать в убыток. Через некоторое время по распоряжению свердловского губернатора Евгения Куйвашева Обухова была уволена. Уральские СМИ тогда писали, что в действиях женщины усмотрели попытку доведения ГУПа до банкротства, чтобы экс-шеф Обуховой смог дешево приватизировать госпредприятие вместе с сетью аптек. После ее увольнения руководить «Фармацией» стал Андрей Попов. Сначала с приставкой «и.о.», а с апреля 2019-го – как полноценный директор. Интересная деталь – в августе этого года ГУПСО подало иск в Арбитражный суд Свердловской области к самому эффективному из своих руководителей, Галине Жуковской. Предприятие требует с бывшей директрисы больше 12 млн рублей в рамках внутрикорпоративного спора. Сама «Фармация» выступает ответчиком в двух арбитражах, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам поставки. Первый иск на 1,9 млн рублей подало питерское ООО «БСС», второй – на 13 млн рублей – от челябинского «Областного аптечного склада». Впрочем, эти суммы не столь значительны, чтобы привести к банкротству предприятия и разыграть передел рынка поставок фармацевтики на Урале.

Есть предположение, что, напротив, «Фармацию» хотят усилить, чтобы у минздрава появился подконтрольный оператор в противовес другим крупным игрокам рынка. Как пояснил источник «Нового Дня», близкий к министерству, у «Фармации» есть важнейший актив – и это даже не сеть из 73 аптек. Речь идет о лицензии на продажу сильнодействующих препаратов, проще говоря, наркотиков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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