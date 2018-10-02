Слух дня: Глацких и ее покровитель-фармацевт теряют позиции

Начальница департамента молодежной политики Ольга Глацких теряет позиции. Слухачи все настойчивее говорят, что вскоре она может лишиться своего поста. И дело не только в претензиях к самой бывшей гимнастке. По слухам, проблемы возникли и у ее покровителя ‒ депутата ЗССО Александра Серебренникова, который рискует остаться без фармацевтического бизнеса.

Как известно, ему принадлежит ГК «Радуга». Бывшая подчиненная Серебренникова ‒ Наталья Обухова, возглавлявшая несколько лет отдел ритейла в аптечной сети, перешла на работу в ГУП СО «Фармация». И с ее приходом у прибыльного предприятия начались проблемы. По итогам первого полугодия 2018-го оно сработало в убыток в несколько десятков млн рублей, после чего по распоряжению свердловского губернатора Евгения Куйвашева Обухова была уволена. Уральские СМИ тогда писали, что в действиях женщины усмотрели попытку доведения ГУПа до банкротства, чтобы экс-шеф Обуховой смог дешево приватизировать госпредприятие. В пользу этой версии свидетельствовал прошлогодний скандал, когда работники ГУПа пожаловались в СМИ на то, что предприятие с приходом Обуховой фактически перешло под контроль Серебренникова.

Эти истории сильно пошатнули позиции депутата, которого, к тому же, сейчас подозревают в связях с опальным бывшим главой администрации губернатора Владимиром Тунгусовым.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.10.18

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