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Вторник, 26 марта 2024, 11:05 мск

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Заксо единогласно поддержало акционирование ГАУ «Фармация»

Депутаты Свердловского заксо поддержали создание на базе государственного автономного учреждения «Фармация» акционерного общества.

Глава МУГИСО – замгубернатора Алексей Кузнецов пояснил депутатам, что это делается с целью обеспечения населения и медицинских организаций лекарствами, изделиями медицинского назначения, расходными материалами, средствами дезинфекции. Все 42 присутствующих депутата проголосовали за, возражений и замечаний ни у кого не возникло.

Напомним, на прошлой неделе этот вопрос рассмотрел профильный комитет с участием замминистра здравоохранения Андрея Шастина. Чиновник заявил: «Те полномочия, которые сейчас сосредоточены в учреждении «Фармация», в частности по хранению, доставке льготных лекарственных средств, обеспечению розничной торговли через государственную аптечную сеть поэтапно будут передаваться от учреждения «Фармация» в одноименное акционерное общество. Те материальные ресурсы, которые сейчас используются учреждением «Фармация», будут также передаваться в акционерное общество. Система льготного лекарственного обеспечения не будет нарушена».

Как уже писал «Новый День», «Фармация» была создана свердловскими властями в форме государственного унитарного предприятия в 2002 году. В 2017-2018 годах ГУП работал с большими убытками. В 2020 «Фармация» была реорганизована в государственное автономное учреждение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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