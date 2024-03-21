Госучреждение «Фармация» станет акционерным обществом

Государственное автономное учреждение Свердловской области «Фармация» ждет очередной реорганизации. В ближайшее время оно станет акционерным обществом. Областные власти уверяют, что все 100% акций останутся в собственности региона, а качество обеспечения населения лекарствами не пострадает.

Вопрос о реорганизации «Фармации» рассмотрели депутаты из комитета заксо по промышленной политике. Перед ними выступил заместитель министра здравоохранения Андрей Шастин. По его словам, целью создания АО является централизация полномочий по обеспечению закупок, хранению и доставке лекарств, снабжению больниц и льготных категорий населения бесплатными медикаментами.

«Те полномочия, которые сейчас сосредоточены в учреждении «Фармация», в частности по хранению, доставке льготных лекарственных средств, обеспечению розничной торговли через государственную аптечную сеть поэтапно будут передаваться от учреждения «Фармация» в одноименное акционерное общество. Те материальные ресурсы, которые сейчас используются учреждением «Фармация», будут также передаваться в акционерное общество. Система обеспечения льготного лекарственного обеспечения не будет нарушена», – цитирует чиновника пресс-служба заксобрания.

Комитет решил, что будет рекомендовать заксобранию одобрить этот проект на ближайшем заседании ЗССО.

Напомним, «Фармация» была создана свердловскими властями в форме государственного унитарного предприятия в 2002 году. В 2017-2018 годах ГУП работал с большими убытками.

В 2020 «Фармация» была реорганизована в государственное автономное учреждение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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