На Урале ликвидируют поставщика лекарств в медучреждения

В Свердловской области ликвидируют АО «Фармация», которое занималось, в частности, поставками лекарств в медучреждения и закупкой бесплатных препаратов для льготников. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявила замгубернатора – министр здравоохранения региона Татьяна Савиновна.

«По моей инициативе, и ее Денис Владимирович (Паслер, врио губернатора) поддержал, идет процесс ликвидации», – отметила она.

В настоящее время в регионе есть две «Фармации». Первая была создана свердловскими властями в форме государственного унитарного предприятия в 2002 году. В 2017-2018 годах оно работало с большими убытками. В 2020 ГУП реорганизовали в государственное автономное учреждение, а после собирались акционировать, однако в итоге было создано одноименное АО, в котором 100% акций принадлежат региону. Именно акционерное общество и находится в стадии ликвидации.

Екатеринбург, Елена Сычева

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