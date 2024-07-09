Управление крупным активом Гайсина перешло депутату Серебренникову

Депутат Свердловского заксо Александр Серебренников получил право управления одним из крупных экс-активов опального олигарха Малика Гайсина. Речь идет о заводе «Уралбиофарм», которое занимается производством лекарственных препаратов, а также имеет производственную площадку в самом центре города, в переулке Банковском. Правда, сам завод на «золотой» земле не функционирует, и, как считают собеседники «Нового Дня», едва ли когда-то снова заработает. А вот перспективы последующей перепродажи здания вместе с участком – могут оказаться вполне реальны.

В июне этого года директор «Уралбиофарма» Михаил Мальцев подписал доверенности, по которым управление активами переходит к Александру Серебренникову. В документе говорится, что, помимо прочего, он имеет право брать кредиты, распоряжаться банковскими счетами, принимать участие в любых торгах и так далее. Доверенность имеется в распоряжении редакции.

Напомним, Серебренников входит в топ самых богатых депутатов заксобрания региона. Так, согласно одной из последних его деклараций, опубликованных до вступления в силу нового закона, только в 2020-м он заработал более 95 млн рублей на фармацевтическом бизнесе.

В 2017 году под его контроль перешло ГУПСО «Фармация», которым прежде руководила Галина Жуковская (сама экс-депутат ЗССО, которая уступила свое место сыну Андрею еще в 2014-м), но после ее отбытия в Омск вслед за справороссом Александром Бурковым, на предприятии сменился директор – им стала Наталия Обухова, возглавлявшая несколько лет отдел ретейла в аптечной сети «Радуга» депутата Серебренникова. После ее прихода у некогда прибыльного предприятия, которое в 2016-м заключило контрактов на 450 млрд рублей, начались проблемы, оно начало работать в убыток. СМИ тогда писали, что в действиях Обуховой усмотрели попытку доведения ГУПа до банкротства ради последующей продажи предприятия по дешевке. В итоге она была уволена.

Тогда же, в 2017-м, представители юридической службы «Фармации» Сергей Хомяков и Павел Акулов говорили журналистам, что Обухова умышленно повышала оптовые цены и отпугнула многих покупателей нарочно, чтобы разорить предприятие. Так это или нет, наверняка показали проверки, которые проводили силовики после увольнения Обуховой, но результаты их не разглашались.

По одному из вариантов, «Фармацию» собрались акционировать впоследствии, по другому – изменить форму на ГБУЗ СО. Однако сейчас это ГАУСО. Предприятие ведет коммерческую деятельность, будучи одним из трех крупных уральских поставщиков лекарственных препаратов для свердловских больниц. Наряду с другим активом Серебренникова – аптечной сетью «Радуга». Эти два предприятия, а также «Новая больница», по словам собеседников агентства, как правило, вместе заявляются в качестве участников торгов на поставку медикаментов в подведы минздрава региона.

Что касается «Уралбиофарма», то, по планам Росимущества, его намереваются приватизировать к 2026 году. Интересно, что в пресс-службе ведомства профильному изданию «Фармацевтический вестник» заявили, что не знают о передаче управления предприятием депутату.

Екатеринбург, Елена Сычева

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