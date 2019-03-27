В МУГИСО назвали имя нового директора ГУП «Фармация»

В МУГИСО подвели итоги конкурса на замещение должности директора ГУП Свердловской области «Фармация», которое занимается закупкой, получением, хранением, распределением и продажей готовых лекарственных средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве, победителем признан Андрей Попов, который с осени 2018 года возглавлял предприятие в статусе и.о. До этого Попов был директором по развитию АО «Многофункциональный медицинский центр».

Напомним, до осени прошлого года ГУПом руководила Наталья Обухова. Перед тем, как прийти на работу в государственное фармпредприятие, она работала в бизнес-структурах депутата заксо Александра Серебренникова, среди активов которого – сеть аптек. После прихода Обуховой в ГУП у прибыльного предприятия начались проблемы и убытки, после чего она и была уволена. Уральские СМИ тогда писали, что в ее действиях можно было усмотреть попытку доведения ГУПа до банкротства, высказывалось предположение, что делалось это для того, чтобы экс-шеф Обуховой смог дешево приватизировать госпредприятие.

Екатеринбург, служба информации

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