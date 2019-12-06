На рождественской ярмарке разыграют iPhone 11 (ФОТО)

В Екатеринбурге открылась рождественская ярмарка «Зима.Тепло». Как уже писал «Новый День», она проводится при поддержке 11 консульств, работающих в Екатеринбурге, и представительства МИД России в Свердловской области. На ярмарке есть фотозоны и домики, представляющие разные страны, – там можно попробовать традиционные новогодние и рождественские блюда разных народов.

Генеральным партнером ярмарки стал СКБ-банк, который проводит розыгрыш iPhone 11 Pro. Для участия в лотерее нужно заполнить анкету на стенде банка неподалеку от входа на ярмарку и выложить в социальные сети свое фото с ярмарки с хэштегом #хочуайфонотскббанк. Победителя определят 7 января, в последний день работы рождественской ярмарки, на главной сцене будет проведен розыгрыш главного приза.

«Каждый, кто заполнит анкету и опубликует фото, сможет выбрать себе подарок от СКБ-банка – коробку со сладостями, детские ледянки или бесплатную аренду бублика для катания с горки», – уточнили в пресс-службе банка.

Напомним, ярмарка будет работать по пятницам с 17:00 до 21:00, а по субботам, воскресеньям и в праздничные дни с 12:00 до 17:00.

Екатеринбург, Елена Сычева

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