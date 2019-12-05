Луковый суп, равиоли, плов и штоллены. Что попробовать на рождественской уличной ярмарке (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге открылась рождественская ярмарка «Зима. Тепло». Она проходит на территории «Синара-центра» на Верх-Исетском бульваре. В первую очередь, ярмарка – для любителей поесть. 11 консульств и посольств, работающих в Екатеринбурге, а также представительство МИД России в Свердловской области открыли домики с традиционными новогодними и рождественскими угощениями.

Например, в немецком павильоне можно попробовать традиционные колбаски, во французском – луковый суп, в итальянском – равиоли, в казахском и киргизском – плов и манты, в армянском – шашлык, в венгерском – кюртешкалач, в чешском – трдельники, в азербайджанском – долму, в австрийском – вафли, а в русском – пельмени.

Фишка нынешней ярмарки – бережное отношение к экологии. Горячий чай и глинтвейн (безалкогольный, кстати, есть пока только в немецком домике) наливают не в одноразовые пластиковые и бумажные стаканчики, а в фирменные стеклянные кружки, за которые нужно оставить залог – 200 рублей. Когда напиток кончится, кружку можно вернуть и получить деньги обратно, либо оставить ее себе.

Работают на ярмарке и праздничные фотозоны, а по улочкам гуляют Деды Морозы, Снегурочки, Перы Ноэли и Санта Клаусы, с которыми можно сделать снимки на память.

Ярмарка будет работать по пятницам с 17:00 до 21:00, по субботам и воскресеньям, а также в праздники – с 12:00 до 17:00.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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