В Екатеринбурге открылась рождественская ярмарка на Плотинке (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге в Историческом сквере открылась традиционная рождественская ярмарка, которую проводит Почетное консульство Австрийской Республики. В этом году изменилось не только место, но и формат. В прежние годы ярмарка проходила в Литературном квартале, потом – на территории «Синара-центра», но в 2020-м, прислушавшись к мнению горожан и организаторов, местные власти разрешили использовать в качестве площадки Плотинку. Об этом «Новому Дню» рассказала организатор мероприятия Мария Зашляпина. Она не исключила, что место может стать постоянным домом для ярмарки.

Открытие рождественской ярмарки

Что до формата, то его диктует коронавирус. В этом году обошлось без торжественного открытия, не было Санта Клауса, Пера Ноэля и Деда Мороза, не было песен и представлений. Из-за ограничений, действующих в регионе, на ярмарке открыты только домики, где можно купить сувениры, выпить глинтвейна или какао, попробовать угощения. Правда, в этом году их не так много.

Австрийцы предлагают традиционные рождественские пряники, печенья и штоллены, есть на ярмарке и венские вафли – их пекут тут же, а еще альпийская закуска шмальц, то есть сало с чесноком и луком. Представители Чехии продают пиво и горячие безалкогольные напитки. Есть на ярмарке и привычная екатеринбуржцам еда – домашние сыры, блины, самолепные пельмени с мясом и вареники с картошкой.

Добавим, ярмарка на Плотинке будет работать в течение полутора недель, с 4 по 13 декабря, каждый день с 16:00 до 21:00.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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