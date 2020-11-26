Традиционная рождественская ярмарка откроется на Плотинке

В Екатеринбурге на следующей неделе откроется традиционная рождественская ярмарка «Зима. Тепло». В этом году она будет проходить в течение полутора недель, с 4 по 13 декабря, а площадкой станет Исторический сквер (пространство между Музеем архитектуры и дизайна УрГАХУ и рестораном «Бюро находок»).

Как и в прошлые годы, на ярмарке будет много фотозон с еловыми лапами, гирляндами и лентами, палатки с традиционными новогодними и рождественскими угощениями из разных стран мира, ледяная горка и лавки с сувенирами и подарками. На ярмарке пройдут мастер-классы – они будут проводиться в помещении музея.

Организаторы ярмарки в этом году вновь поддерживают экопривычки, например, все напитки будут разливаться в керамические кружки, за которые нужно будет заплатить – посуду потом можно будет сдать и вернуть залог, или унести с собой, оставив на память. Можно будет прийти на ярмарку и со своей кружкой. «Мы минимизируем использование пластика на мероприятии. Чтобы сократить объем пластика, мы будем использовать экологичную одноразовую посуду (бумага, дерево)», – уточнили организаторы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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