Прокуратура подала в суд на Водоканал за загрязнение Исети

Свердловский межрайонный природоохранный прокурор подал в суд на ЕМУП «Водоканал» и администрацию Екатеринбурга за загрязнение реки Исети в районе Химмаша.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, ранее проверка показала, что, несмотря на использование Водоканалом очистных сооружений, в реку Исеть попадают сточные воды с превышениями нормативов допустимой концентрации загрязняющих веществ. То же нарушение было выявлено в деятельности ПАО «Уралхиммаш», но предприятие приняло меры, и при повторной проверке превышения ПДК загрязняющих веществ выявлено не было.

Прокуратура в своем судебном иске к Водоканалу и мэрии Екатеринбурга требует обеспечить нормативную степень очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Исеть с Южной аэрационной станции.

Кроме того, оба предприятия оштрафованы за нарушение природоохранного законодательства: по 150 тысяч рублей заплатят юридические лица – Водоканал и Уралхиммаш – и по 50 тысяч – их ответственные сотрудники.

Также природоохранная прокуратура проверила очистные сооружения в Березовском и Первоуральске, после чего выяснилось, что они находятся в аварийном состоянии и не очищают сточные воды. В связи с этим прокуратура направила в суды иски к ППМУП «Водоканал» (Первоуральск), МУП БВКХ «Водоканал» (Березовский) и мэриям этих годов с требованием обеспечить нормативную степень очистки сточных вод.

Екатеринбург, служба информации

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