Суд обязал Водоканал очистить стоки, которые предприятие сливает в Исеть

Екатеринбургский Водоканал проиграл природоохранной прокуратуре судебный процесс о загрязнении реки Исети сточными водами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, ранее проверка показала, что несмотря на использование предприятием Южных очистных сооружений в Исеть попадают сточные воды с превышением нормативов допустимой концентрации загрязняющих веществ. Кроме того, установлено, что Водоканал не провел оценку воздействия своей деятельности на водные биоресурсы и среду их обитания.

В декабре Свердловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга, чтобы обязать МУП очистить сточные воды, сбрасываемые в Исеть, оценить их влияние на водные биоресурсы и согласовать результаты оценки с уполномоченным органом.

Кировский районный суд требования прокуратуры удовлетворил. Решение суда в законную силу не вступило. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

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