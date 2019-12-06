Городские депутаты хотят запретить ввоз снюса в Екатеринбург, чтобы прекратить распространение и употребление никотиновых веществ среди шокльников. Вопрос будет рассмотрен 11 декабря на комиссии по безопасности жизнедеятельности, а затем на заседании городской думы. Руководитель «женской фракции» ЕГД, где сегодня обсуждалась проблема, Елена Дерягина уверена, что глава города Александр Высокинский поддержит инициативу депутатов.

«Сейчас снюс свободно продается в магазинах – в красивой упаковке, с хорошим запахом, в виде жвачки. Это привлекает детей, а школы ничего не могут с этим поделать. Нельзя же обыскивать учеников, это нарушение их прав. К нам поступило много обращений от родителей и директоров школ, которые обеспокоены сменой поведения детей. Надо запретить ввоз этой дряни в Екатеринбург. Мы ведь хотим вырастить здоровое поколение», – рассказал Елена Дерягина «Новому Дню».

Участники «женской фракции» также подготовили обращение в Госдуму с просьбой запретить ввоз снюса на территорию России. Также они поддержали федеральный законопроект, запрещающий торговлю насваем, снюсом и любыми другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и его производные.

Ранее горздрав Екатеринбурга выпустил предупреждение об опасности употребления жевательного табака несовершеннолетними. Подростки закладывают снюс за губу и получают в 7-10 раз больше дозы никотина, чем в обычной сигарете. В Екатеринбурге уже были случаи интоксикации школьников. Сейчас в городских школах проводятся лекции об опасности табачной жвачки. Но, по мнению депутатов, требуются более радикальные меры.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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