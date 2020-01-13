Прокуратура закрыла 15 сайтов по продаже снюса

В Екатеринбурге по решению суда заблокировано 15 интернет-сайтов, где свободно продавались снюсы – жевательный табак с высоким содержанием никотина. Иск был подан прокуратурой Железнодорожного района.

«В соответствии с требованиями федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» оптовая и розничная торговля снюсом запрещена. Реализация таких веществ дистанционным способом является незаконной», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Екатеринбурге проблема распространения табачной жвачки среди школьников остро встала осенью прошлого года. С сентября по декабрь снюсами отравились восемь детей в возрасте от 10 до 17 лет. Директора школ и родители требовали запретить ввоз опасного вещества на территорию России. Роспотребнадзор провел масштабную проверку магазинов, кафе и ресторанов на предмет торговли снюсами. За новогодние каникулы были изъято почти 10 тысяч упаковок жевательного табака. Арестованные партии вывезли на полигон бытовых отходов и раздавили бульдозером.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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