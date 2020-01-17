В России зафиксировали первую смерть от употребления снюса

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн подтвердил гибель первого россиянина от употребления так называемого снюса – некурительной никотиносодержащей смеси. Некоторые регионы запретили продажу опасного для здоровья вещества.

В России резко увеличилось потребление никотиносодержащих конфет, жвачек и другой подобной продукции, рассказал нарколог в ходе выступления перед журналистами.

«Это вызвало очень много проблем в стране, тоже появились психозы, уже появилась первая смерть. Государство очень быстро среагировало на эту угрозу, вызов. В некоторых регионах волевым путем запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово», – сказал Брюн.

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) запрещен к продаже в России с 2016 года. Однако поставщики находят лазейки в законе и продолжают его реализацию под видом конфет, которые пользуют особой популярностью у подростков. При этом содержание никотина в таких конфетах порой в десять раз выше, чем в табачных изделиях.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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