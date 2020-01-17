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Пятница, 17 января 2020, 07:46 мск

Новости Челябинск

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На Урале обнаружили партии снюса, напичканного мышьяком

Фото ГУ МВД России по Челябинской области

На Южном Урале обнаружили партии снюса, напичканного мышьяком.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на сегодняшний день проверено более 1 тысячи 800 предприятий розничной, оптовой торговли и общественного питания. Никотинсодержащую бестабачную продукцию (жевательная смесь, никотиновые порции) обнаружили в 44-х розничных торговых точках.

По результатам экспертизы смесей установлено, что данная продукция представляет серьезную угрозу для здоровья: обнаружено значительное превышение допустимых доз мышьяка – вещества, относящегося к чрезвычайно опасным соединениям.

Всего в ходе проверок арестовано 238 партий никотинсодержащей продукции, в том числе 361 упаковка (27 партий) смесей шведского производства. Возбуждено 44 административных дела, материалы уже переданы в суд. Сумма административного штрафа за подобное нарушение составляет от 300 тыс до 600 тыс рублей.

Кроме того, по фактам причинения вреда жизни и здоровью граждан материалы по продавцам некурительной никотинсодержащей продукции переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

«Обращаем Ваше внимание, что бестабачные никотиновые смеси (сосательные, жевательные) – аналог запрещенного в Российской Федерации снюса. В технологии приготовления не используется табак, выполнен на основе смеси мяты и трав, пропитанных никотином. Подростки считают, что если в составе данных смесей нет табака, то и вред они не приносят, также считается, что они помогают победить никотиновую зависимость при отказе от курения. Но это не так!

Влияние на организм данных изделий обусловлено содержащимся в них никотином. Потребители жевательных смесей получают более внушительную разовую дозу никотина в сравнении с курильщиками, – подчеркивают в ведомстве. – Сеанс рассасывания бестабачной никотиновой смеси длится 5-10 минут. За это время в организм поступает от 20 мг тонизирующего вещества. В ходе выкуривания крепкой сигареты «порция» никотина составляет не более 1,5 мг. Итогом потребления становится быстрое формирование привычки. Зависимость развивается практически молниеносно. Отказаться от рассасывания жевательного табака становится непросто.

Никотин – чрезвычайно сильный яд, не уступающий по токсичности синильной кислоте. В малых дозах действует возбуждающе на нервную систему, в больших – вызывает её паралич: остановку дыхания, прекращение работы сердца.

Многократное поглощение никотина формирует никотинизм – хроническое отравление, в результате которого снижается память и работоспособность. Одним из разрушительных последствий отравления никотином является: дрожание рук, неуверенная походка, подростка то бросает в жар, то в холод, сердце при этом то стучит, как молот, то замирает.

Влияние никотина изменяет работу всех систем органов, развивает психологическую и физическую зависимость. Психологическая зависимость от никотина усиливается изменением эмоционального фона, что является одним из основных факторов влияния никотина на организм. Негативное влияние данного вещества на организм проявляется в нарушении работы его основных систем: ЦНС, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, вызывает заболевание дёсен и зубов.

Влияние никотина на организм также проявляется в замедленном заживлении язв, хронической гиперсекреции слизи. Так как при употребление сосательных никотиносодержащих изделий выделяется большое количество слюны, слюна сглатывается, что может привести к заболеванию желудочно-кишечного тракта.

Если Вы столкнулись с фактами продажи в установленных местах снюса, насвая, никотинсодержащей бестабачной продукции, сообщите об этом на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по Челябинской области по телефону 8-(351)-264-66-82.

О случаях продажи такой продукции в несанкционированных местах, вне предприятий торговли необходимо обращаться в правоохранительные органы».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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