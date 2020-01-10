Главный токсиколог рассказал, будут ли дети травиться снюсом в 2020 году

Главный токсиколог Свердловской области Андрей Чекмарев рассказал, что за новогодние каникулы в токсикоцентр не поступило ни одного ребенка с отравлением снюсами. «В прошлом году было 13 отравлений, восемь из них в Екатеринбурге. Все это дети, несовершеннолетние, они были госпитализированы», – рассказал он.

Специалист отметил, что для детей доза никотина так велика, что может привести к летальному исходу, но и у взрослых может вызвать отравление. «Если взрослый человек, особенно курящий, употребит пакетик, он может почувствовать себя плохо – слабость, недомогание, но он даже не подумает, что это отравление. А у детей, т.к. они меньше весят, доза никотина очень большая, это приводит к клинике отравления», – пояснил «Новому Дню» главный токсиколог региона.

Чекмарев затруднился сделать прогноз, продолжатся ли отравления в 2020 году, но выразил надежду, что их больше не будет. «Учитывая, что идет профилактическая работа, в том числе в СМИ, родители слышат это, задумываются, что вероятность летального исхода большая», – отметил собеседник агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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