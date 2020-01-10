10 тысяч коробок снюса закопали на Урале (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня на полигоне твердых бытовых отходов в районе Двуреченска было уничтожено 9 850 упаковок снюса, арестованного и изъятого из продажи в дни новогодних каникул.

10 тысяч коробок снюса закопали на Урале

Как уже сообщал «Новый День», в праздники специалисты Роспотребнадзора проверили на наличие снюса 3 489 магазинов, 180 ресторанов и кафе, трех поставщиков и одного изготовителя.

Снюс был найден в 29 магазинах, одном кафе и у одного изготовителя. Изъято из оборота 173 партии, содержащих 11 568 потребительских упаковок снюса, в том числе 59 партий объемом 426 упаковок – импортного производства.

Двуреченск, служба информации

Двуреченск. Другие новости 10.01.20

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